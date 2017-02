Keanu Reeves besucht den Säntis

«Ich zittere ehrlich gesagt immer noch ein wenig», sagt Ramona Mettler. Sie ist stellvertretende Leiterin des Souvenirshops auf der Schwägalp. «Erst war ich mir gar nicht sicher, ob er es wirklich ist.» Schliesslich traute sich Ramona Mettler dann doch zum Hollywood-Star und begrüsste ihn.

Keine Ferien – einfach ein wenig geniessen

«Er sagte dann auch gleich: ‘Jaja, das bin schon ich!’» und habe sich eine schöne Sonnenbrille aus dem Shop ausgewählt. Reeves wusste offenbar nichts von der starken Schweizer Wintersonne: «Er musste sich auch noch Sonnencreme kaufen, damit er sich nicht verbrennt.» Es sei schön, einmal im Leben einen solchen Star zu treffen. «Es war wirklich etwas Spezielles.» Der Hollywoodstar macht aber offenbar keine Ferien in der Schweiz: «Er sagte, er wolle die Schweiz nur kurz geniessen, danach gehe es bald wieder zurück nach Hause», sagt Mettler.

Bodenständiger Keanu testet Englisch von Ramona

Für Ramona Mettler ist das Treffen gleichwohl eine Übung gewesen: «Ich besuche momentan einen Englischkurs. So konnte ich mein gelerntes Englisch ein wenig testen.» Keanu Reeves sei sehr bodenständig und ‘cool drauf’. «Er wirkt, als hätte er seine innere Mitte gefunden.» Der Starbesuch verlangte Ramona Mettler auch einiges an Mut ab: «Vielleicht will er nicht immer angesprochen werden. Ich war jetzt halt so frech und habe es trotzdem gemacht.»

(saz)