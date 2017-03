Keine türkischen Wahlkampfauftritte in Deutschland vor Referendum

Der Wahlkampfauftritt des türkischen Aussenministers Cavusoglu in Hamburg hatte für Wirbel gesorgt. Nun soll es keine Auftritte türkischer Minister in Deutschland mehr geben bis zum Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April. (Archiv) © KEYSTONE/AP dpa/DANIEL REINHARDT

Vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April soll es keine weiteren Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland geben. Das bestätigte eine Sprecherin der Koordinierungsstelle der türkischen Regierungspartei AKP im Ausland am Dienstag.