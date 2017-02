Kevin Fiala wieder im Trikot der Nashville Predators © KEYSTONE/FR170793 AP/MARK ZALESKI

Kevin Fiala wird von den Nashville Predators wieder in die NHL geholt. Der 20-jährige Uzwiler bestritt in dieser Saison 32 Partien in der besten Liga der Welt und erzielte sechs Tore sowie drei Assists. Mitte Januar schickte ihn Nashville zurück zum Farmteam Milwaukee Admirals.