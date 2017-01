Kinderspielzeug ist gefährlicher als Sexspielzeug

«Es war unsere erste Studie dieser Art, und das Ergebnis ist doch ein bisschen erstaunlich», sagte Behördenvertreterin Frida Ramström der Nachrichtenagentur AFP. Die schwedische Aufsichtsbehörde für chemische Produkte hat diese Studie veröffentlicht.

Es wurden 44 Produkte aus dem Sexshop getestet, in dreien wurden Chemikalien gefunden, die die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können. Frida Ramström erklärte das gut ausgefallene Ergebnis für Sexspielzeug damit, dass die Produkte immer nah am Körper benutzt werden. Daher würden die Hersteller ungefährlichere Chemikalien verwenden. In Kinderspielzeug seien deshalb mehr Chemikalien gefunden worden, weil dieses oft aus Asien importiert werde. Es sei dort schwieriger, Vorschriften durchzusetzen.

(sda/red)