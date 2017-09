«Kingsman» und «Lego» verdrängen «American Made»

V.l.n.r.: Taron Egerton, Colin Firth und Pedro Pascal in «Kingsman: The Golden Circle.» In der Deutschschweiz legte der Film am Wochenende einen starken Start hin. (Archivbild) © Keystone/AP/Giles Keyte

Wie in Nordamerika hat auch in der Deutschschweiz am Wochenende «Kingsman: The Golden Circle» die Spitze der Kinocharts übernommen. Weit abgeschlagen folgte «The Lego Ninjago Movie (3D)». Den vergleichsweise besten Start hatte aber «It» in der Romandie.