Klarer Heimsieg der Schweiz in der WM-Qualifikation

Nationalcoach Michael Suter dirigiert die Schweiz zum klaren Heimsieg gegen Estland © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Vier Tage nach dem 26:22 in Tallinn gewinnt die Schweiz in der WM-Qualifikation auch das Heimspiel gegen Estland. Das Team von Trainer Michael Suter fertige die Balten in Winterthur 39:21 ab.