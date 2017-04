Düstere Zeiten für Pinguine

Schwindende Fischschwärme und veränderte Umweltbedingungen setzen den Punguinbeständen zu. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA

Plump und im Watschelgang an Land, von stromlinienförmiger Eleganz im Wasser – in Zoos begeistern Pinguine viele Besucher. Wildlebende Pinguine allerdings bekommen die Folgen des Klimawandels zu spüren. Der Welt-Pinguin-Tag erinnert an die zunehmend bedrohten Vögel.