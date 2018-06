Klingelnberg-Aktie kostet 53 Franken

Klingelnberg hat beim Börsengang den Ausgabepreis auf 53 Franken je Aktie festgesetzt. (Archiv) © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Der Maschinenbauer Klingelnberg hat den Ausgabepreis für seinen Börsengang am Mittwoch auf 53 Franken je Anteilsschein festgelegt. Damit kommt er am oberen Ende der Preisspanne von 45 bis 54 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Tag der Erstnotierung mitteilt.