Kloten etwas weniger harmlos als Biel

Der Klotener Siegtorschütze Patrick Obrist bringt die Bieler Abwehr in Verlegenheit © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Biel wird seine vierten Playoffs auf fremdem Eis beginnen müssen. Die Seeländer verlieren in Kloten 2:3 nach zweimaliger Führung. Biel hatte am Freitag beim 6:3 gegen Servette das Playoff-Ticket gelöst, Kloten war nach dem 2:3 in Bern in die Abstiegsrunde verwiesen worden.