Kloten schlägt die ZSC Lions erneut

War Klotens einziger Torschütze im gewonnenen Penaltyschiessen im Derby gegen die ZSC Lions: Topskorer Vincent Praplan © KEYSTONE/PPR/PATRICK B. KRAEMER

Kloten feiert mit 4:3 nach Penaltyschiessen den zweiten Sieg in Folge im Zürcher Derby gegen die ZSC Lions. Der EHC verkürzt den Rückstand auf den Vorletzten Ambri-Piotta auf drei Punkte.Zwar gerieten die Klotener bereits in der 2. Minute durch ein Tor von Linden Vey in Rückstand, in der 28.