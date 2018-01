Kloten siegt dank starkem Startdrittel

Lukas Stoop (weiss) gegen Andres Ambühl: Kloten bringt Davos zu Fall © KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Mit vier Toren in 125 Sekunden zum 4:1 dreht Kloten in Davos im ersten Drittel die Partie. Davon zehren die Zürcher bis am Schluss. Am Ende bezwingt das Team von Kevin Schläpfer den HCD 6:2.Letztmals benötigte im September 2003 ein Team weniger lang, um vier Tore zu schiessen.