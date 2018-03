Klum und Kaulitz: «Date oder geplante Adoption?»

Während Heidi Klum (44) immer älter wird, werden ihre Männer immer jünger: Flavio Briatore war noch 23 Jahre älter als das Model, Seal 10 Jahre. Vito Schnabel war bereits 13 Jahre jünger als Klum und ihr neuster Fang ist sogar 16 Jahre jünger.

Ob sich zwischen der «Germany’s Next Topmodel»-Chefjurorin und Tom Kaulitz (28), dem ehemalige Gitarristen der deutschen Pop-Rock-Band «Tokio Hotel», etwas entwickelt, ist nicht bestätigt. Die Kuss-Fotos, die vor einigen Tagen aufgetaucht sind, lassen das jedoch vermuten. So oder so gibt die Knutscherei Anlass zur Diskussion. Im Netz sorgt vor allem der enorme Altersunterschied der beiden für Kommentare:

Seal, Flavio Briatore, Vito Schnabel, Tom Kaulitz, Heidi Klums Freunde werden immer jünger. Damit wird sie offiziell zum weiblichen Lothar Matthäus. Irgendwo da draußen sitzt gerade ein 15 Jähriger, der noch nicht weiß: ER IST DER NÄCHSTE! #heidiklum #tomkaulitz — Jan Horst (@yunghorst) March 26, 2018

Seit Flavio Briatore sind die Lover von #HeidiKlum kontinuierlich immer jünger geworden. In wenigen Jahren wird man sich fragen:

Date – oder geplante Adoption? — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) March 26, 2018

#HeidiKlum, oder "wie ich mit 42 noch mal einen 28-jährigen Aufriss". pic.twitter.com/trfH7VZujH — S71 (@S71) March 28, 2018

Heidi Klum hat das mit dem Pflegenotstand verstanden und sich rechtzeitig um einen Altenpfleger bemüht. Inspired by @DonnieOsullivan #heidiklum — Hankalinchen (@hankalinchen) March 27, 2018

Es wird Frühling, #heidiklum holt sich was Frisches ins Haus. https://t.co/d1VydA2sf3 — ZEIT ONLINE (@zeitonline) March 27, 2018

Während sich die meisten das Maul zerreissen, sehen die Romantiker den Altersunterschied von 16 Jahren locker. «Anziehung kennt kein Alter», findet eine Userin auf Twitter.

Wäre Heidi ein Mann und Tom eine Frau … mein Gott, wo leben wir denn? Anziehung kennt kein Alter. #HeidiKlum #TomKaulitz — Silli S. (@Silli76) March 27, 2018

Andere Sprüche scheinen auf der Hand zu liegen:

Nehmt euch ein Zimmer! Im Tokio Hotel! Gröhl! #heidiklum — thinkithinkithinki (@OhMyJob_de) March 26, 2018

Das neue Tokio Hotel Album: „Ätsch Ain‘t Nothing But A Number“ Inkl. der Hitsingles: „Durch die Wechseljahre“ „Bergisch-Gladbach Hotel“ „Das war ein schöner Kuss gewesen“ „Zivi Flavor – Vom Bordstein zum Altenheim“ und „Tom Love Somebody“#HEIDIKLUM #TomKaulitz — Marie von den Benken (@Regendelfin) March 27, 2018

(red.)