König der Belgier informiert sich über das duale Ausbildungssystem

Wissen aus erster Hand: König der Belgier Philippe (links) lässt sich von einem Lehrling in Baden über die Berufsbildung informieren. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Am zweiten Tag seines Schweiz-Besuchs hat sich König Philippe von Belgien am Freitag in Baden AG aus erster Hand über das duale Bildungssystem informieren lassen. Lehrlinge der ABB Schweiz und einer Berufsschule berichteten über ihre Ausbildung und Pläne.