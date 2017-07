Kollision zwischen Bikerin und Hund

Am Dienstagabend fuhren zwei Biker auf der Büriswilenstrasse von Walzenhausen her in Richtung Dorf Büriswilen. Gleichzeitig war ein Hundehalter mit fünf Hunden am spazieren. Drei waren an einer Leine angebunden. Ein Cocker Spaniel, welcher nicht an der Leine war, rannte unverhofft in die Strasse. Dabei kam es zur Kollision mit der hinteren Bikerin.

Die 54-jährige Bikerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gebracht. Der Hund wurde ebenfalls verletzt und durch den Hundehalter zum Tierarzt gebracht. Am Bike entstand ein Sachschaden von einigen hundert Franken.

(red./KapoAI)