Die meisten haben wohl etwas Gestreiften in ihrem Kleiderschrank. Doch genau dieses Muster könnte Kopfschmerzen verursachen. Wissenschaftler an der medizinischen Universität in Utrecht haben herausgefunden, dass beim Betrachten von Streifen die Gamma-Schwingungen im Gehirn verstärkt werden, die wiederum Kopfweh auslösen können.

(red)