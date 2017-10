Kostenloses Taxi nach tödlichem Unfall

John Dierauer bringt Oktoberfest-Besucher gratis nach Hause. © Facebook/John Dierauer

Mit seinem Taxidienst will John Dierauer tödliche Unfälle verhindern. So wie letztes Jahr, als auf der Heimfahrt vom Oktoberfest in Steckborn ein junger Mann tödlich verunfallte. Das Taxi ist gratis, John Dierauer geht es darum, Leben zu retten.