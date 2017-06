Krankenschwester in Kanada nach Mordserie an Patienten verurteilt

Muss lebenslang hinter Gitter: Eine frühere Krankenschwester verabreichte in Kanada acht Senioren tödliche Insulinspritzen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Canadian Press/PETER POWER

Nach einer Mordserie an Patienten ist eine kanadische Krankenschwester zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Woodstock in der Provinz Ontario sprach die 50-Jährige am Montag schuldig, in Altersheimen acht Männer und Frauen ermordet zu haben.