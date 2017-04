Kreuzlinger Stadtpräsident tritt zurück

Per Medienmitteilung hat Netzle am Donnerstagmorgen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er habe sich nach zehn Jahren in Kreuzlingen entschlossen, sein politisches Mandat abzulegen. Er wolle wieder in der Privatwirtschaft tätig sein, so Netzle.

Sein Ziel sei es gewesen, während drei Legislaturperioden tätig zu sein, ein Wechsel sei aber jetzt genau richtig. Dies auch damit sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das bevorstehende Stadthaus-Projekt von Beginn an begleiten könne.

Netzle wurde im Jahr 2006 zum Stadtpräsidenten gewählt und zwei Mal im Amt bestätigt. Wie er sagt, habe es in Kreuzlingen in all den Jahren eine dynamische Entwicklung gegeben. Dies aufgrund einer überdurchschnittlichen Bevölkerungszunahme. Er meint, der angewachsene Anteil der Ausländer auf über die Hälfte der Einwohner sei dabei eine Herausforderung gewesen.

(str)