Krisensitzung beim FC Wil

Laut Informationen, die dem «Blick» vorliegen, seien alle Spieler, Staff Mitglieder und weitere Angestellte des Vereins zu einer Krisensitzung in den VIP-Raum der IGP Arena aufgeboten worden. Eingeladen dazu wurde offenbar per Whatsapp. Mittlerweile hat der Club reagiert und heute um 18 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Thema ist laut der Einladung «Die aktuellen Ereignissen rund um den FC Wil 1900».

Keine Türken mehr im Absender

Offenbar sollen heute Vormittag «weitere Informationen» an die Spieler getragen werden. Ausserdem würden Einzelgespräche über den ganzen Tag verteilt geführt. Die Whatsapp-Nachricht wurde gemäss den Informationen des Boulevard-Blattes im Namen des Verwaltungsrats rund um Vizepräsident Roger Bigger verfasst. Die Namen der türkischen Investoren tauchen nicht im Absender auf. Es wird gemunkelt, dass der Investor Mehmet Nazif Günal die Aktien des Clubs bereits nach Frankreich verkauft hat.

Was besprochen wird, ist nicht bekannt

Weder Mediensprecher Patrick Bitzer, noch Vizepräsident Roger Bigger waren für FM1Today heute Vormittag telefonisch zu erreichen. Bei der Geschäftsstelle des FC Wil meldet sich der Anrufbeantworter. Es brodelt mächtig hinter verschlossenen Türen des Ostschweizer Clubs. Der «Blick» stellt dazu folgende These in den Raum: Wahrscheinlich werde den Spielern nahegelegt, sich noch einen neuen Verein zu suchen, bevor sich das Transferfenster am 15. Februar schliesst.

(red)