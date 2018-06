Küng lässt sich nicht mit Cancellara vergleichen

Der 24-jährige Thurgauer geniesst einen weiteren Tag im Gelben Trikot © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Am Mittwoch steht in der 82. Tour de Suisse in Leukerbad die erste Bergankunft auf dem Programm. Leader Stefan Küng gibt sich weiter kämpferisch und wird das Gelbe Trikot nicht kampflos abgeben.Der Start der 5.