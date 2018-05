Künstliche Intelligenz besser als Ärzte

Eine Moulage eines pigmentierten Basalioms. Laut einer Studie könnte Künstliche Intelligenz bei der Diagnose von Hautkrebs künftig eine wichtige Rolle spielen. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Ein Computer hat in einer Studie zuverlässiger Hautkrebs diagnostiziert als Dermatologen. Die meisten Hautärzte wurden von dem künstlichen neuralen Netzwerk (CNN) übertroffen. So lautet das am Dienstag in der Fachzeitschrift «Annals of Oncology» veröffentlichte Ergebnis der Untersuchung.