Kuriose Wahlen in Walzenhausen

In Walzenhausen fanden Wahlen ohne Kandidaten statt © Eckehard Schulz/dapd

In Walzenhausen standen dieses Wochenende Gemeinderatswahlen an. Die meisten Stimmen erhielt Jürg Frei, es waren gerade einmal 13, ein Hundertstel der Zahl der Stimmberechtigten. Der Haken an der Sache: Niemand hatte sich zur Wahl gestellt.