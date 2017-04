Der Mann war mit seinen Mitfahrenden schon seit rund 24 Stunden auf der Fahrt nach Hause. Vor dem letzten Wegstück wollte er in Flums nochmals eine Pause machen. Kurz vor der Einfahrt schlief er jedoch am Steuer ein.

Sein Auto kam von der Strasse ab, prallte in einen Wildschutzzaun, drehte sich um 90 Grad und kam zum Stillstand. Am Auto entstand Schaden von rund 20’000 Franken, am Wildzaun von 24’000 Franken.

(red.)