Kurz präsentiert sich als Veränderer

Will als Veränderer ins österreichische Kanzleramt einziehen: ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz. © KEYSTONE/APA/APA/HERBERT PFARRHOFER

Mit einem klaren Bekenntnis zur Neugestaltung des Landes gehen Österreichs Konservative in die Schlussphase des Wahlkampfs. «Wir haben den Willen zur Veränderung», sagte ÖVP- Spitzenkandidat Sebastian Kurz am Samstag vor rund 10’000 Anhängern in Wien.