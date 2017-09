Lady Gaga sagt Konzert in Zürich ab

Live Nation bestätigte heute, dass die Konzerte in Europa auf Anfang 2018 verschoben werde. Auf Anweisung der Ärzte muss Lady Gaga das Konzert in Zürich vom 24. September absagen. Ebenso werden sämtliche Konzerte in Deutschland verschoben.

Lady Gaga leide unter starken körperlichen Schmerzen, die es ihr unmöglich machten, live aufzutreten, schreibt Live Nation. Lady Gaga bedauere sehr, dass sie momentan nicht in der Lage sei, zu performen. Sie werde sich in den nächsten sieben Wochen gemeinsam mit ihren Ärzten voll und ganz ihrem Heilungsprozess widmen, um ihren Fans nach ihrer Genesung wieder die bestmögliche Show bieten zu können. Lady Gaga bedanke sich bei ihren europäischen Fans für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.

Der Veranstalter wird die Nachholtermine für die europäischen Konzerte schnellstmöglich bekannt geben. Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Der zweite Teil der Nordamerika-Tour wird wie geplant über die Bühne gehen.

(red)