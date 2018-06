Lädelisterben erreicht Novaseta

Ein Brillengeschäft, zwei Kleiderläden, ein Haushaltgeschäft, ein Friseur, ein Elektronikfachgeschäft, ein Schmuckladen – in der Novaseta, die dieses Jahr ihr 25-Jahre-Jubiläum feiert, fand man lange alles, was man braucht. Doch seit einiger Zeit leert sich das Arboner Einkaufszentrum, wie die Thurgauer Zeitung berichtet.

Das Brillengeschäft «Hablützel» startete die Ausdünnung der Ladenzeile, als es in den Hamel zog. Mittlerweile sind im oberen Geschoss nur noch der Coiffeursalon Gidor, der Sunrise-Shop, die Konkurs gemeldete Ladenkette OVS und der Tchibo-Laden geöffnet. Bereits in wenigen Monaten soll sich diese Zahl nochmals halbieren. Nach der Liquidation von OVS wird auch der Kleiderladen verschwinden und auch Tchibo hat auf Anfrage der Thurgauer Zeitung bekanntgegeben, dass die Filiale in der Novaseta bald schliessen wird.

