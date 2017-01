Lange Haftstrafe für im Iran inhaftierte Britin

Der Ehemann der inhaftierten Nazanin Zaghari-Ratcliffe hat bei einer Wache von Amnesty International vor der iranischen Botschaft in London die Freilassung seiner Frau gefordert. (Bild vom 16. Januar) © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Ein Gericht in Teheran hat eine seit zehn Monaten im Iran inhaftierte Britin zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das gab Justizsprecher Gholamhussein Mohseni Edzehi am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars in Teheran bekannt.