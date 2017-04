Fast 4 Stunden Stau am Gotthard

Kurz nach 17 Uhr beläuft sich die Stauzeit am San Bernardino auf knapp zwei Stunden. Am Gotthard geht es noch schleppender voran. Fast vier Stunden stehen die Autos hier Schlange.

#A2 – Chiasso -> Gotthard – Zwischen Biasca und Parkplatz Dosierstelle Airolo 14 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 3 Stunden und 50 — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2017

Am Karfreitag hatten sich die Reisenden in Richtung Süden am Gotthard so lange gedulden müssen wie noch nie: Der Stau am Gotthard erreichte mit 14 Kilometern Rekordlänge für diesen Feiertag. Die Wartezeit betrug vom frühen Morgen bis Mitte Nachmittag zweieinhalb Stunden.

Auch die SBB verzeichnete an Ostern eine grosse Nachfrage nach Plätzen: Viele Züge waren ausgebucht, es wurden Extrazüge eingesetzt. Grund für die grosse Reisewelle nach Süden dürften vor allem die schlechten Wetterprognosen für die Alpennordseite gewesen sein.

(SDA/red)