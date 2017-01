Lauberhorn-Abfahrt wie ursprünglich geplant am Samstag

Patrick Küng beim Start zum zweiten Training zur Lauberhorn-Abfahrt © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In Wengen wird es keine Änderung des Rennprogramms geben. Nach der Kombination am Freitag bleibt die Lauberhorn-Abfahrt am Samstag und der Slalom am Sonntag angesetzt.