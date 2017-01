Ein harter Job: Einhand-Segeln, hier demonstriert vom Schweizer Alan Roura © Keystone/LAURENT GILLIERON

Am Tag vor der Zielankunft der Einhand-Weltumsegelung Vendée Globe in Les Sables-d’Olonne an der französischen Westküste liegt der Franzose Armel Le Cléac’h weiter an der Spitze