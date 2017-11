Lebenslängliche Sperre für Legkow und Below

Legkow ist Olympiasieger über 50 km – Dario Cologna, der zuvor in Sotschi zweimal Gold gewonnen hatte, stürzte in jenem Rennen in aussichtsreicher Position in der Abfahrt vor dem Schlussanstieg – und Silbermedaillengewinner mit der Staffel an den Spielen 2014. 2013 gewann er die Tour de Ski. Below, der an Junioren-Weltmeisterschaften gross abräumte, stand an der Tour de Ski 2015 als Zweitklassierter auf dem Podest.

Die beiden standen schon seit geraumer Zeit mit vier weiteren russischen Langläufern im Verdacht, von jenem staatlichen Dopingsystem profitiert zu haben, das Russland 2014 in Sotschi Medaillen im Dutzend bescherte.

Das Internationale Olympische Komitee hatte wegen Dopingverdachts kurz vor Weihnachten 2016 ein Disziplinarverfahren gegen 28 russische Teilnehmer der Winterspiele 2014 eingeleitet. Daraufhin hatte die FIS sechs Langläufer gesperrt, unter ihnen Legkow und Below. Auslöser war der Bericht des Sonderermittlers Richard McLaren für die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, der die Namen von rund 1000 russischen Sportlern enthält. Sie sollen in Manipulationen von Dopingproben verwickelt sein. Die internationalen Fachverbände prüften danach die einzelnen Fälle.

Legkow und Below wurden in den Jahren um Sotschi vom Schweizer Reto Burgermeister trainiert. Der Zürcher Oberländer arbeitete während fünf Jahren mit russischen Langläufern, jedoch ausserhalb der regulären Strukturen des russischen Skiverbandes. Legkow beendete die Zusammenarbeit mit dem Zürcher Oberländer nach dem Olympia-Winter, Below trennte sich im Sommer 2016 vom Schweizer.

