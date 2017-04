Lebenslange Haft für Tschads Ex-Diktator Habré bestätigt

Tschads Ex-Diktator Hissène Habré im vergangenen Jahr vor Gericht in Dakar (Archiv) © KEYSTONE/AP/CARLEY PETESCH

Tschads 74-jähriger Ex-Diktator Hissène Habré muss seine lebenslange Haftstrafe absitzen. Das entschied ein afrikanisches Sondertribunal in einem Berufungsverfahren in Senegals Hauptstadt am Donnerstag.