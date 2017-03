Linke Gegner der Rentenreform formieren sich

Die Rentenreform 2020 stösst vor allem in der Westschweiz auf Widerstand. Ein Referendumskomitee, dem auch Gewerkschaftsvertreter angehören, formiert sich nun. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Reform der Altersvorsorge spaltet die Gewerkschaften. Während die grossen Verbände und Dachorganisationen die Vorlage unterstützen, regt sich vor allem in der Westschweiz Widerstand. Am Freitag ist in Bern ein Referendumskomitee gegründet worden.