Meillard auch im Riesenslalom Junioren-Weltmeister

LoÏc Meillard holt sich nach der Kombination auch im Riesenslalom den Titel © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

An den Junioren-WM in Are erringt der Unterwalliser Loïc Meillard nach seinem Sieg in der Kombination auch Gold im Riesenslalom. Der favorisierte Romand gewinnt vor dem Norweger Timon Haugan.