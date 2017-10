Zug, Bern und Lugano weiter im Hoch

Zugs Yannick Zehnder feiert einen Treffer © KEYSTONE/URS FLUEELER

Zug, Bern und Lugano bleiben im Hoch. Lugano gewinnt in Freiburg 4:1. Leader Zug (gegen Biel) sowie der SCB (gegen die ZSC Lions) setzen sich nach Verlängerung durch. Eric Blum schoss den SC Bern im Klassiker gegen die ZSC Lions in seinem ersten Ligaspiel der Saison zum siebten Sieg in Folge.