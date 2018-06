Luzerner Polizei hebt Hanfanlagen aus

In einem Bastelraum in Emmenbrücke stiess die Polizei am vergangenen Donnerstag auf eine Hanfindooranlage mit 125 Pflanzen. Die mutmasslichen Betreiber, drei im Kanton Luzern wohnhafte Schweizer zwischen 19 und 28 Jahren, wurden in Luzern und Emmenbrücke festgenommen, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei einer Hausdurchsuchung in Luzern konnte die Polizei mehrere tausend Franken Bargeld und Utensilien für den Betrieb einer weiteren Hanfzucht sicherstellen. Dank weiteren Ermittlungen entdeckte die Polizei eine zweite, professionelle Hanfindooranlage in Wolhusen. In einem Estrich hatten die Beschuldigten eine Hanfaufzuchtanlage mit rund 250 Pflanzen aufgebaut und betrieben. Vor Ort stellte die Polizei mehrere hundert Gramm Marihuana sicher.

(SDA)