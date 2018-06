Das passiert wenn man Macron «Manu» nennt

Das Video war ein Renner auf den sozialen Netzwerken. Darauf ist zu sehen, wie Macron Schülern die Hände schüttelt, die am Montag an der Zeremonie zu Ehren französischer Widerstandskämpfer in der Gedenkstätte Mont-Valérien westlich von Paris teilnahmen. Als Macron sich nähert, stimmt einer der Teenager die Internationale an und schleudert dem Präsidenten die saloppe Begrüssung entgegen.

Quand le Président français prend le temps de donner une leçon de civisme à un jeune… Contexte : Emmanuel Macron recadre un adolescent qui l'avait appelé "Manu". pic.twitter.com/PFLNMnhW37 — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) June 18, 2018

Der Präsident entgegnet: «Du bist bei einer offiziellen Zeremonie, Du benimmst Dich, wie es sich gehört!» Der langhaarige Schüler im Karo-Hemd antwortet daraufhin kleinlaut: «Ja, Herr Präsident.»

Danach gibt Macron dem Jugendlichen noch einen Rat: «Wenn Du eine Revolution anstiften willst, lernst Du erst, wie Du ein Diplom machst und Dich ernährst, einverstanden? Dann kannst Du anderen auch Lehren erteilen.» Im Wahlkampf hatte Macron ein Buch mit dem Titel «Revolution» veröffentlicht, in dem er sein pro-europäisches Programm erläuterte.

(SDA)