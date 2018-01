Mädchen stirbt nach Trennung von siamesischen Zwillingen aus Gaza

Fünf Tage nach der aufwändigen Trennungsoperation von siamesischen Zwillingsschwestern in Saudi-Arabien ist eines der beiden Mädchen gestorben. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Nach der Trennung von siamesischen Zwillingsschwestern aus dem Gazastreifen in einer aufwändigen Operation in Saudi-Arabien ist eines der Mädchen gestorben. Farah sei klinisch tot, teilte das saudiarabische Informationsministerium am Samstag mit.