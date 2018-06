Mageres 1:0 reicht Uruguay für K.o.-Runde

Luis Suarez krönte sein 100. Länderspiel mit einem Tor und qualifizierte sich mit Uruguay für die Achtelfinals © KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Uruguay qualifiziert sich auf minimalistische Art und Weise für die Achtelfinals. Gegen Saudi-Arabien siegen die Südamerikaner in Rostow am Don 1:0. Auch Gastgeber Russland steht in der K.o.-Runde.