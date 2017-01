Malgin bei Sieg von Florida verletzt ausgeschieden

Für Denis Malgin war die Partie früh beendet © KEYSTONE/AP/MEL EVANS

Denis Malgin scheidet in der NHL beim 3:0-Sieg der Florida Panthers bei den New Jersey Devils verletzt aus. Sven Andrighetto verliert mit den Montreal Canadiens 1:4 gegen die Washington Capitals.Malgin wurde in der 13. Minute von Pavel Zacha von hinten in die Bande geckeckt.