Feuerwehrleute im Training: Ein Mann, dessen Wohnung im waadtländischen Renens in Brand geriet, konnte nicht mehr wiederbelebt werden. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Renens im Kanton Waadt ist am Freitagabend ein 62-jähriger Manns ums Leben gekommen. Das Feuer brach in der Wohnung des Todesopfers im siebten Stockwerk aus.Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht, teilte die Kantonspolizei Waadt mit.