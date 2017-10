Marco Chiudinelli tritt wie erwartet in Basel zurück

Marco Chiudinelli sagt in Basel Adieu © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Jetzt ist es definitiv: Marco Chiudinelli wird an den Swiss Indoors in Basel seine Karriere beenden. Der 36-jährige Basler begründete seinen Entschluss damit, dass er in den letzten Monaten wegen körperlicher Probleme nicht seinen Erwartungen gemäss spielen konnte.