Marseille trumpft gegen Saint-Etienne gross auf

Olympique Marseille trumpfte zuhause gegen Saint-Etienne gross auf und kam wieder einmal zu einem Sieg © KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS

Trotz der Tumulte in Bastia wird an Ostern in der Ligue 1 noch Fussball gespielt. Olympique Marseille siegt gegen Saint-Etienne mit dem Schweizer Léo Lacroix 4:0.Marseille-Captain Bafétimbi Gomis trickste gegen seinen Jugend-Klub Saint-Etienne im grossen Stil.