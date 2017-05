Martin Bäumle tritt als Parteipräsident der GLP zurück

Martin Bäumle tritt als GLP-Präsident zurück. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Zürcher Nationalrat Martin Bäumle tritt im Sommer als Präsident der Grünliberalen Partei Schweiz zurück. Das gab der 52-Jährige am Freitag vor den Medien in Bern bekannt. Bäumle hatte das Amt seit der Parteigründung im Jahr 2007 inne.Er werde am 26.