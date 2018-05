Marwin Hitz verzichtet auf die Fussball-WM

Weshalb genau Hitz absagte, teilte der Schweizerische Fussball-Verband nicht mit. Es ist jedoch naheliegend, dass Hitz die vielen Wochen vor und während einer WM-Endrunde für einen Torhüter Nummer 3 als verlorene Zeit ansehen dürfte. In der Tat sind Beispiele äusserst rar, dass ein dritter Torhüter an einer Endrunde zum Einsatz gekommen ist. Beim Schweizer Team kam an den acht WM- oder EM-Turnieren seit 1994 nicht einmal der Ersatztorhüter zum Einsatz.

Für Hitz kommt hinzu, dass in diesem Sommer ein Transfer ansteht. Nach mehr als 150 Bundesliga-Spielen für Wolfsburg und Augsburg wird er nach Auslaufen seines Vertrages in Augsburg mit grösster Wahrscheinlichkeit zu Borussia Dortmund wechseln. Hitz’ Chancen auf einen Stammplatz im Konkurrenzkampf mit Landsmann Roman Bürki dürften grösser werden, wenn er die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison von Beginn weg absolviert.

Für Hitz rückt nun Yvon Mvogo ins WM-Kader. Für das Trainingslager in Lugano vom 27. Mai bis 8. Juni bot Petkovic als vierten Torhüter Gregor Kobel auf. Mvogo kam bei RB Leipzig in der Bundesliga zu einem Einsatz, Kobel bestritt für die Profis von Hoffenheim in der Meisterschaft kein Spiel.

