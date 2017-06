Mathias Franks bittere Erinnerung an den Albula

Mathias Frank hat nicht nur gute Erinnerungen an den Albulapass. Heute Donnerstag fährt er in der 6. Etappe der Tour de Suisse wieder darüber © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

In der «Königsetappe» der Tour de Suisse fährt das Feld am sechsten Tag von Locarno via San Bernardino und Albula nach La Punt. Mathias Frank hat nicht nur gute Erinnerungen an den Albula.