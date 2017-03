Matthews auf dem Weg in die Playoffs

Ein wild entschlossener Auston Matthews will mit den Toronto Maple Leafs unbedingt in die NHL-Playoffs © KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA

Auston Matthews will mit den Toronto Maple Leafs unbedingt in die NHL-Playoffs. Beim Auswärtsspiel gegen die Columbus Blue Jackets gelingt ihnen ein wichtiger Sieg. Dank dem 5:2-Erfolg in Ohio kletterte Toronto auf Kosten der Boston Bruins auf Platz 3 in der Atlantic Division.