Verstappen etwas schneller als Hamilton

Am Ende der ersten Session auf der Circuit Gilles Villeneuve hatte Verstappen gegenüber dem zweitplatzierten Lewis Hamilton im Mercedes die Nase um 88 Tausendstel vorn. Der Weltmeister und WM-Leader hat das Rennen in Montreal schon sechsmal gewonnen, zuletzt dreimal in Folge. Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo klassierte sich vor Sebastian Vettel im Ferrari auf Platz 4.

Die gefahrenen Zeiten sind wie meist in den Auftakttrainings noch von geringer Aussagekraft. Für Verstappen stellt die Bestzeit trotzdem Balsam auf seine Wunden dar. Der junge Niederländer war an den bisherigen sechs Grand-Prix-Wochenenden noch nie ohne Fehler oder Kollision über die Runden gekommen und war dafür zum Teil heftig kritisiert worden. Unter anderem war ihm zum Vorwurf gemacht worden, oft zu unüberlegt und zu ungeduldig zu Werke zu gehen. Ihm wurde zu überlegterer Fahrweise geraten. Dass Verstappen die Ratschläge zu Herzen nimmt, ist nicht anzunehmen. Er fahre so wie immer. An seinem Fahrstil werde er nichts ändern, liess er dieser Tage verlauten.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber, Marcus Ericsson und Charles Leclerc, belegten die Plätze 13 respektive 14.

Das Training musste nach einer knappen halben Stunde für zwölf Minuten unterbrochen werden. Die Zeit wurde genutzt, um den Renault von Nico Hülkenberg in die Garage zurück zu transportieren. Der Deutsche war mit Getriebeproblemen stehengeblieben.

(SDA)