Grossbritannien wolle keine Teil-Mitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU «oder irgendetwas, das uns halb drin, halb draussen lässt», sagte May am Dienstag in London. «Wir streben nicht nach einem Modell, das andere Länder schon geniessen», sagte sie in Anspielung auf Länder wie Norwegen. Das Land ist kein EU-Mitglied, hat aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug muss es zum EU-Haushalt beitragen.

(SDA)