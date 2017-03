May unterzeichnet historischen Brexit-Antrag

Die britische Premierministerin Theresa May unterzeichnet den offiziellen Brexit-Brief an die Europäische Union. © KEYSTONE/AP Getty Pool/CHRISTOPHER FURLONG

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Dienstagabend den Brief an die EU unterzeichnet, mit dem ihre Regierung am Mittwoch den Brexit beantragen will. Der Brief soll am Mittwoch in Brüssel übergeben werden.